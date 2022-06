A la recherche d’un défenseur central pour pallier le départ de Niklas Süle, le Bayern Munich aurait jeté son dévolu sur Guillermo Maripan.

En fin de contrat en juin prochain, Niklas Süle a d’ores et déjà officialisé son départ du Bayern Munich. Alors qu’il a disputé 38 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, l’international allemand de 26 ans était un élément important de la rotation défensive de Julian Nagelsmann. Pour le remplacer et pallier son départ, l’écurie bavaroise serait sur la piste de Guillermo Maripan. Une information dévoilée par le média allemand TZ qui peut paraître particulièrement étonnante. Une offre serait attendue par l’AS Monaco pour son défenseur central chilien de 28 ans. Recruté pour 18 millions d’euros en 2019, il pourrait être une plus value inattendue sur le Rocher cet été.