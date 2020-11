Alors que de nombreuses rumeurs circulent sur Cristiano Ronaldo au sujet d’un éventuel départ d’Italie, l’agent de la star portugaise a calmé l’emballement médiatique et l’hystérie des fans.

Auteur d’un gros début de saison avec la Juventus (8 buts en cinq matches) et d’un doublé contre Cagliari ce week-end, CR7 affole la planète foot avec des rumeurs de transferts à son sujet. Les plus récentes l’enverraient à Manchester United, au PSG, ou bien encore dans son ancien club au Real Madrid. Alors fantasme ou réalité ? Après la mise au point du directeur sportif de la Vieille-Dame, c’est au tour de l’agent de l’international portugais en personne, Jorge Mendes, de prendre la parole et de mettre un terme à toutes ces spéculations. « Vous allez voir, Cristiano va battre beaucoup d’autres records (ndlr : à la Juve)» a-t-il fait savoir pour Tuttosport. Ronaldo n’aurait donc pas l’intention de quitter l’Italie. Une nouvelle qui devrait enchanter les supporters turinois.