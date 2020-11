Après la défaite contre Bordeaux, Julien Stéphan a accordé un entretien à Téléfoot. Son avenir passe-t-il par le Stade Rennais ? C’est l’intéressé qui répond.

Rennes patine encore. Après un début de saison magnifique, les hommes de Julien Stéphan enchaînent les mauvais résultats. Dernier exemple en date, vendredi dernier pour la onzième journée de Ligue 1. Alors qu’il recevait Bordeaux au Roazhon Park, le Stade Rennais s’est fait surprendre par un ancien de la maison, Hatem Ben Arfa. Une cinquième défaite en six matchs qui fait mal. Et qui fait mal à Julien Stéphan aussi. En fin de contrat en juin 2022, il s’est confié sur son avenir à l’antenne de Téléfoot.

« Bien sûr que je sais que je vais quitter le SRFC un jour. Quand j’ai accepté de prendre ce poste-là, j’avais bien conscience que ça pouvait arriver plus vite que si j’étais resté à la formation. On le sait. Je n’ai pas non plus envie de me projeter plus loin que cette saison-là, profiter des bons moments que l’on a à vivre, des expériences que l’on a à vivre également et puis on verra par la suite ce qu’il en sera. (…) Est-ce qu’on poursuit ? Est-ce qu’il y a de l’usure (…) Donc ça, c’est un devoir d’honnêteté intellectuelle à faire de l’actionnaire avec sa direction. Mais ça sera fait en fin de saison », a-t-il conclu.