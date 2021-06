Cristiano Ronaldo essuie les critiques depuis la fin de saison et les tristes prestations de la Juventus Turin. La légende du club, Alessandro Del Piero rajoute une couche supplémentaire. Pour lui, Cristiano Ronaldo doit obligatoirement s’adapter au risque de couler.

Alessandro Del Piero : « Cristiano Ronaldo est entré dans une nouvelle phase de sa carrière dans laquelle il ne peut plus faire les mêmes choses qu’il y a dix ou cinq ans. Et ça, il ne s’en rend pas compte. Il doit s’adapter à son potentiel actuel et modifier ses habitudes. Si il continue, il fera couler la Juventus. »