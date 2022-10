Les deux géants italiens ont exprimé leur intérêt pour attirer la nouvelle pépite du football suisse, Noah Okafor. Ils devraient bientôt se livrer bataille pour acquérir le buteur de 22 ans.

C’est l’une des révélations de ce début de saison. Le jeune attaquant du RB Salzbourg, Noah Okafor, éclabousse de son talent les rencontres auxquelles il participe et notamment en Ligue des champions. A seulement 22 ans, le Suisse a inscrit 5 buts en 9 matchs de championnat autrichien mais surtout 3 buts en 3 rencontres de Ligue des champions. Des performances qui bien sûr ne passent pas inaperçues. Le journaliste italien Fabrizio Romano indique que des clubs italiens et anglais ont d’ores et déjà exprimé leur intérêt.

Selon Fichajes, il s’agit d’une bataille entre la Juventus Turin et le Milan AC même si Leeds est également sur le dossier. A noter qu’Okafor est sous contrat avec Salzbourg jusqu’en 2024 et est estimé à 18 millions d’euros par Transfermarkt. Son histoire fait penser à celle d’Erling Haaland, dernier grand buteur à avoir quitter le club autrichien.