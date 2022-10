Pour Gianluca Di Marzio, le PSG ne laissera pas partir Kylian Mbappé cet hiver… ni même en fin de saison.

Alors que Kylian Mbappé a tenté de calmer le jeu il y a quelques jours, les rumeurs vont toujours de bon train concernant son avenir dans la capitale. Plus médias évoquent des tensions avec les autres stars du PSG, Lionel Messi et Neymar, ainsi que l’envie de départ croissante du prodige de Bondy, « trahi » par sa direction après avoir signé un nouveau bail jusqu’en 2025. C’est justement ce contrat très lucratif qui pourrait sauver la mise du Qatar à en croire le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

« Kylian Mbappé va rester. Je ne pense pas que le PSG, qui un an plus tôt avait refusé 180 millions d’euros pour vendre Mbappé à six mois de la fin de son contrat, le laissera partir dans une situation similaire. Ils ont beaucoup misé sur lui, ont décidé de construire une marque autour de lui. L’image de Kylian, pour le PSG, pour la Coupe du monde au Qatar. Nous savons tous à quel point il est important pour les propriétaires d’avoir Kylian dans l’équipe. Et même si Kylian est déçu en ce moment, le club paye ses joueurs et les paye très bien. Il a eu le directeur sportif qu’il voulait. Il ne voulait plus de Leonardo et Leonardo n’est plus là. Je ne pense pas que le PSG le laissera partir. Ni pour le Real, ni pour Liverpool. Ni pour personne. »