Interrogé après la victoire de son équipe face à Sassuolo (1-2), Massimiliano Allegri est brièvement revenu sur la saison de la Juventus et a notamment évoqué le prochain mercato des Bianconeri.

« L’équipe a beaucoup grandi, au final je me suis fâché parce qu’il fallait mieux gérer mais on avait des joueurs avec peu d’expérience. Je ne pense pas changer beaucoup de joueurs, il y a des valeurs et cette année on a souvent joué sans beaucoup de joueurs comme Chiesa, Kean, Arthur.

Tout le temps repartir de zéro est un problème, les évaluations ne se sont pas trompées. Nous aurons besoin d’un ou deux joueurs, l’équipe fait une bonne saison cette année », a déclaré Allegri après la rencontre au micro de Sky Sport Italia.