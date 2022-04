Loin dans la hiérarchie des offensifs en équipe de France, Dimitri Payet postule néanmoins à une place chez les Bleus. Une réalité pour Christophe Jallet.

« A chaque fois qu’il y a une échéance internationale à la fin d’une saison, Dimitri Payet répond toujours présent. Parce ce que vous pensez vraiment qu’il pourrait être présent à la coupe du Monde au Qatar ? Je ne sais pas. Mais en tout cas à chaque dois il se donne les moyens de faire un Euro, de faire une coupe du Monde. Je ne suis pas surpris que cette saison finalement il brille autant parce que mentalement il a coché la case et je pense qu’il met tout en œuvre pour essayer d’être le plus performant et pourquoi pas participer à une aventure comme ça », a déclaré Christophe Jallet dans sur le plateau de l’émission Late Football Club.

Leader offensif de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet réalise une saison convaincante sous les ordres de Jorge Sampaoli avec 16 buts et 13 passes décisives à son actif toutes compétitions confondues. Suffisant pour grappiller une place chez les Bleus lors du Mondial 2022 au Qatar ? Seul Didier Deschamps peut répondre à cette interrogation.