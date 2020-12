La Juventus a lourdement battu le FC Barcelone. Un succès 3-0 net et sans bavures, grâce notamment à un doublé de CR7. Confronté pour la première fois depuis un moment à Lionel Messi, Ronaldo est revenu sur leur relation à la fin du match.

Le débat du GOAT fait rage. Il déchire les générations et casse les murs culturels. Et alors que les insultes fusent sur les réseaux sociaux, les deux meilleurs joueurs de l’actualité se respectent. Et alors que la Juventus a frappé un grand coup ce mardi au Camp Nou (0-3), cet affrontement contre le FC Barcelone a remis au goût du jour ce débat. Lionel Messi d’un côté, Cristiano Ronaldo de l’autre. Au détriment de l’Argentin, le clash a été remporté par le Portugais.

Buteur à deux reprises sur penalty, CR7 a grandement aidé les siens dans cette victoire prestigieuse. Ce qui permet par la même occasion à la Juventus de prendre la première place du groupe G. Interroge après le match sur son rival préféré, l’attaquant turinois a confiait ce qu’il pensait de Messi. « J’ai toujours eu une relation cordiale avec Leo, on a partagé 12 ou 13 ans de remises de prix. Je ne l’ai jamais vu comme un adversaire (…) j’ai un grand respect pour lui. »