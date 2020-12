Depuis quelques heures, l’avenir de Paul Pogba semble bien loin de Manchester. C’est en tout cas ce que son agent Mino Raiola a annoncé devant les médias. Après ce coup de tonnerre, les rumeurs se multiplient.

Directeur sportif de la Juventus Turin, Fabio Paratici a répondu à un éventuel retour du milieu français à la Juventus Turin et se montre très prudent sur le dossier. « Il devra être payé. Nous connaissons tous bien sa valeur et nous savons ce que cela coûte. Nous verrons. » A-t-il indiqué pour « Sport Mediaset ».

Passé par la Juve en 2016, le champion du monde s’était révélé sous le maillot bianconero et avait ensuite rejoint Manchester United contre un chèque de 105 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Red Devils, le footballeur de 27 ans se rapproche de la porte de sortie comme l’a brièvement déclaré son agent.

Battu 3-2 hier soir en Ligue des Champions face au RB Leipzig, Manchester est reversé en Europa League et le Français pourrait bien quitter l’Angleterre après cette nouvelle désillusion. Grâce aux nouvelles règles de l’UEFA, un joueur qui a déjà joué la Ligue des Champions peut désormais participer à la compétition avec une autre équipe et ceux durant la même année. Petit bonus, Pogba connaît parfaitement le club turinois et jouer sous le même maillot que Cristiano Ronaldo pourrait aussi s’avérer être un argument de poids. Affaire à suivre…