Josh Cavallo, international australien, est devenu ce mercredi à 21 ans, le premier joueur sous contrat professionnel à faire son coming out, via une vidéo émouvante.

Assis, regard pointé sur la caméra, Josh Cavallo a pris la parole sur un sujet encore (trop) tabou dans le monde du sport professionnel. « Bonjour tout le monde, je suis Josh Cavallo. J’ai quelque chose de personnel à partager avec vous : je suis joueur de football et je suis gay. », déclare-t-il. « « J’en ai marre d’essayer de vivre cette double vie. J’avais peur de la réaction des gens quand ils le découvriraient, peur qu’ils commencent à me traiter différemment, à dire du mal de moi ou se moquer de moi. Ce n’est pas le cas. Au contraire (…) Tout ce que je veux, c’est jouer au football et être traité sur un pied d’égalité. »

Avec cette vidéo, Josh Cavallo a publié un long texte sur ses réseaux sociaux. « Cela a été un long voyage pour en arriver là, mais je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de faire mon coming out. Je combats ma sexualité depuis plus de six ans maintenant, et je suis content de pouvoir mettre cela de côté. »

Il est ainsi le premier joueur encore en activité à dévoiler son homosexualité. Avant lui, seul des joueurs à la retraite, (comme Thomas Hitzlsperger), ou en championnat mineur ont osé parler.