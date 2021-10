Tout le monde se souvient encore des images terribles de l’accident du Français Romain Grosjean, au Grand Prix de Bahreïn, le 29 novembre dernier. Sorti miraculeusement de sa monoplace en flammes, Romain Grosjean est revenu sur cette accident sur le plateau de C À Vous.

« Ces 26-27 secondes ont paru une minute trente pour moi. Les pensées que j’ai eues durent des millisecondes. D’abord me dire que ce n’est pas possible, que ça ne peut pas se terminer comme ça, en pensant à ma carrière en Formule 1 puis en pensant à Niki Lauda qui avait eu un énorme accident en F1 en 1976 et qui avait été brûlé aussi. Le moment arrive où je vois la mort qui arrive face à moi et les gants qui brûlent en essayant de m’extirper. Je sens les mains qui brûlent », raconte Romain Grosjean sur le plateau.

Le pilote ainsi que sa femme Marion Jollès, ont sorti une autobiographie nommée « Le Mort en face », revenant entre autres sur cet accident et le rôle de sa famille dans ce miracle. «Mes trois enfants, ce sont eux qui m’ont sauvé. Tous les gens me disent, « mais qu’est ce qui s’est passé merci mon Dieu ». Je dis « Non. Merci à mes trois enfants ». Ce sont eux qui m’ont sauvé. Sans eux, je ne serais pas là», a-t-il continué.