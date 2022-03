Pour Matthias Manteghetti, Jorge Sampaoli n’a déjà plus sa place sur le banc de l’OM.

Après le nouveau faux pas de l’Olympique de Marseille face à Monaco (0-1) ce week-end, la colère gronde dans les rangs des supporters. Sur les réseaux, l’ancien journaliste de Canal+ Matthias Manteghetti fait partie des fans les plus récalcitrants au discours de Jorge Sampaoli.

« OL, Angers, Metz, Clermont, Troyes. 5 matchs, quatre adversaires très abordables : 21 frappes cadrées au total. Dont 8 vs Angers (en 4-4-2 losange, ce truc bizarre avec 11 joueurs à leurs postes !) C’est pire que mauvais. Mais c’est sûrement la faute de Milik… On est nuls. Cet entraîneur est nul. On est troisième parce que tous les autres sont juste encore plus nuls. C’est désastreux, et ce Sampaoli n’a plus rien à faire là, il n’apporte rien et se perd dans ses idées et ses choix bidons. Qu’il se casse ! »