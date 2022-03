Pour ne pas couler en Ligue des champions la saison prochaine, l’OM ferait bien de prolonger Boubacar Kamara.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Et aux yeux de Jérôme Rothen, Pablo Longoria ferait bien de se dépêcher pour trouver un accord avec le milieu défensif de 22 ans. Dans son émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, l’ancien Parisien a souligné l’importance de Kamara dans le système de jeu de Jorge Sampaoli.

« La vraie question est de savoir si Boubacar Kamara va rester ou non. Si l’OM va en Ligue des Champions, Kamara sera capital. Aujourd’hui on a l’impression qu’il est, à lui tout seul, l’équilibre de l’équipe. Le fait que l’OM ne prend que très peu de buts, c’est forcément que l’OM a une bonne défense, mais c’est également lié aux caractéristiques propres à Boubacar Kamara. On a l’impression qu’il est en avance sur tout. C’est le vrai point fort du côté de l’Olympique de Marseille. »