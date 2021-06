Cette fois, les supporteurs parisiens peuvent commencer à y croire. Cristiano Ronaldo aurait envie de quitter la Juventus pour vivre un nouveau challenge. Le PSG intéresse le Portugais.

Si la Juventus a arraché sa place en Ligue des champions la saison prochaine, CR7 reste en réflexion. Il ne veut pas faire « la saison de trop en Italie ». L’attaquant portugais est âgé de 36 ans et ne doit pas commettre d’erreur dans ses derniers choix de carrière. C’est dans cette perspective qu’il étudie toutes les pistes, dont celle menant au PSG. Le remplacement d’Andrea Pirlo par Massimilano Allegri pourrait, en outre, être un facteur décisif dans la prise de décision de Cristiano Ronaldo.

Selon La Gazzetta dello Sport, le super agent et compatriote du Portugais, Jorge Mendes, a sondé le Paris Saint-Germain. Le quintuple Ballon d’Or pourrait faire l’objet d’une transaction impliquant l’Argentin Mauro Icardi, qui intéresse la Juventus. Ce dernier avait été recruté pour 50 millions d’euros par le PSG et présente une valeur marchande non négligeable en cas de transaction.

Reste à connaître la position du PSG dans ce dossier. On sait que la priorité est la prolongation de Kylian Mbappé. En cas de départ de ce dernier, le club français n’aura d’autre choix que de frapper fort sur le marché des transfert. Mais même si Mbappé reste, le recrutement de Ronaldo n’a rien d’incohérent, a fortiori pour remplacer numériquement Icardi. Affaire (alléchante) à suivre !