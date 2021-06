Parce qu' »on a tous un côté foot », « Tous Amateurs des Bleus » est le nouveau jeu lancé par le Crédit Agricole sur les réseaux sociaux. Ce jeu contient un volet solidaire. En participant au jeu, les internautes alimenteront une jauge solidaire en faveur des clubs de foot amateurs. Grâce à elle, jusqu’à 200 clubs en région recevront gracieusement des dotations en matériel d’entrainement pour pouvoir accueillir leurs licenciés dans les meilleures conditions. En lot : un maillot des Bleus à gagner ! Jeu ouvert du 2 juin au 10 juin.

