La prête-plume du journaliste de Canal+, Catherine Siguret, a expliqué dans une article de So Foot que Pierre Ménès n’a pas écrit son livre “Deuxième mi-temps”. Le consultant répond.

Cet article a agacé Pierre Ménès. Sur Twitter, le consultant de Canal+ a indiqué que c’était “scandaleux” le récit réalisé par “So foot”. “Non je ne l’ai pas écrit . C’était un mois et demi après ma greffe et j’étais trop fatigué pour l’écrire moi même. Je l’ai dit sur tous les plateaux de télé”, a indiqué Pierre Ménès.

Catherine Siguret a aussi pris la parole pour défendre le consultant de Canal+. “Pierre Ménès ne l’a pas caché et n’a cessé de me remercier dans les médias ! Il a témoigné depuis son lit d’hôpital. Qui aurait la force d’écrire trois jours après une greffe du foie ? Il peinait à parler !”, a indiqué la prête-plume. Pour rappel, dans So Foot, cette dernière avait indiqué : “Mon nom n’est pas sur la couv’ parce que ça le faisait chier de dire qu’il ne l’avait pas écrit tout seul.”