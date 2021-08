Nouveau venu à l’Inter Milan pour venir remplacer Romelu Lukaku, Edin Dzeko a livré ses premières impressions.

« Ça fait du bien d’être ici. Je suis ravi. C’est une grande opportunité pour moi et je tiens à remercier l’entraîneur et les dirigeants d’avoir montré tant de confiance en moi et de croire que je peux encore faire une différence. L’Inter est un grand club, ce sont les champions d’Italie, et j’ai vu ce qu’ils ont fait au cours de mes six années en Serie A. Maintenant, je vais pouvoir jouer pour eux et je suis ravi. J’ai hâte d’être avec mes nouveaux coéquipiers. » A indiqué le nouveau buteur des Nerazzurri après le match amical et la victoire 3 buts à 0 face au Dynamo Kiev.