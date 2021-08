Actuellement en pleine trêve, la F1 reprendra ses droits en Belgique ce dimanche 29 août. L’occasion pour le patron de la Scuderia Ferrari Mattia Binotto d’évoquer la deuxième partie de saison et il fixe des objectifs élevés.

Dans une interview accordée à la télévision allemande RTL, il s’est confié sur la suite et fait passer un message à l’ensemble de l’écurie pilotes comme staff. « Nous sommes l’équipe qui a gagné le plus de points par rapport à l’année dernière et qui a le plus progressé dans l’ensemble. Cela montre que nous avançons dans la bonne direction et que nous travaillons bien ensemble. Cela étant, même si nos progrès sont réels cette année, nous ne pouvons pas nous contenter de finir à la troisième place du championnat. Se battre pour le titre l’année prochaine est un impératif, prévient-il. Ne pas le faire signifierait que nous avons tout fait de travers avec notre prochaine F1. L’an prochain, l’échec n’est pas permis. » Voilà qui a le mérite d’être clair.