Alors que le mercato estival se termine lundi soir à minuit, Jean-Michel Aulas précise que le club lyonnais est sur un gros coup et que l’équipe devrait encore bouger jusqu’au dernier moment.

Le président de l’Olympique Lyonnais assure qu’il travaille avec Juninho sur un dossier important et que les supporters pourraient avoir une belle surprise. « On peut envisager un départ supplémentaire. On travaille sur une grosse arrivée. Il reste très peu de temps. Les règles ont changé aujourd’hui concernant les extra-communautaires. On travaille depuis le début du mercato, » a confié le dirigeant du club rhodanien. Au rayon des départs, Maxwel Cornet est toujours plus proche d’un départ vers Burnley. L’attaquant iranien Sardar Azmoun reste une priorité et la piste menant au gardien de l’Ajax André Onana n’est pas totalement refermée. Affaire à suivre…