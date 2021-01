Petit nouveau de MLS, l’Inter de Miami, qui a vu le jour sous l’impulsion de David Beckham, se façonne petit à petit aux States dans l’optique de rivaliser avec les plus grandes franchises américaines. Après le recrutement estival de Blaise Matuidi et les récentes discussions avec la doublure de De Gea à Manchester United, Sergio Romero, le club réfléchit à son prochain entraîneur. Et ce dernier pourrait bien répondre au nom de Phil Neville.

Qui a dit que le football était intéressant à suivre seulement dans les frontières de l’Europe ? Dans le pays de l’oncle Sam, le soccer, comme il a été baptisé, ne cesse de se développer à vitesse grand V. La MLS est devenue un championnat attractif notamment pour les anciennes stars du ballon rond ou pour des joueurs qui ne sont plus dans la fleur de l’âge. Dans ce tout nouvel horizon, une équipe émerge depuis peu. L’Inter Miami, dont le propriétaire n’est autre qu’un certain David Beckham. Pour se frotter aux plus grosses écuries américaines, l’Anglais et ses associés ont commencé leur campagne de recrutement en signant un premier gros coup avec l’arrivée de Blaise Matuidi au cours de l’été.

Et d’après les informations récoltées par Sky Sports, le club de Miami se penche maintenant sur le dossier de l’entraîneur. Et un nom revient à chaque fois : Phil Neville, actuel coach de l’équipe féminine d’Angleterre. L’ancien défenseur de Manchester United serait en contact direct avec son ex-coéquipier. Toujours selon la même source, l’ancien entraîneur adjoint de son frère, Gary Neville à Valence, pourrait lui aussi débarquer cet été.