Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Géraldine Maillet, compagne de Daniel Riolo, consultant pour RMC, a osé parler à demi-mots de l’éviction de Sébastien Thoen et Stéphane Guy de Canal+.

« Je trouve que aujourd’hui on fait des parodies, et parfois les gens sont sanctionnés, de manière très dure, et parfois nous aussi on en parle pas. C’est pas grave, les gens comprendront », a indiqué la chroniqueuse de TPMP devant un Cyril Hanouna qui avait l’air de ne pas comprendre les propos de Géraldine Maillet. Cette intervention est arrivée à la suite d’une parodie de Cyril Hanouna qui a mis en scène l’exécution d’Arthur. Une parodie qui n’a pas du tout plu à la TF1.

Une petite phrase qui fait référence au licenciement de Sébastien Thoen après une parodie de l’émission « L’heure des pros » diffusée sur CNews et de Stéphane Guy qui avait soutenu publiquement l’humoriste lors d’un match de Ligue 1. Pour rappel, la Société des journalistes de Canal+ avait publié un communiqué : « Nous, collaborateurs du service des sports de Canal+, et/ou journalistes des rédactions du groupe Canal+, nous indignons contre cette éviction ».