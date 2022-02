Libéré par Arsenal pour s’engager avec le FC Barcelone cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement coûté une petite fortune au club londonien.

Les Gunners ont officialisé hier la rupture du contrat d’Aubameyang, qui devait se poursuivre jusqu’en 2023, permettant ainsi au Gabonnais de rejoindre gratuitement le FC Barcelone. Cette opération n’est finalement pas gratuite pour tout le monde. En effet selon les informations du Times, Arsenal a déboursé 8 millions d’euros pour résilier le contrat de l’attaquant de 32 ans. Selon la presse anglaise, il s’agit d’un quart du salaire que devait recevoir Aubameyang sur les 18 derniers mois de son contrat avec l’écurie de Premier League.

Une affaire qui prouve donc que la fracture entre Mikel Arteta et son ancien capitaine était belle et bien réelle. En tout cas s’il y a bien un gagnant dans l’histoire, c’est le Barça. Les Blaugranas récupèrent le buteur qu’ils recherchaient tant pour 0€ et en plus il aurait accepté une baisse de salaire considérable pour s’engager en Catalogne pour les 18 prochains mois, selon la presse espagnole.