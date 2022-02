Le mercato d’hiver a fermé ses portes en ce mardi 1er février ! Dans un contexte où la crise sanitaire cause encore des perturbations et de nombreux clubs en difficulté financière, nous avons assisté pour le moins à une fenêtre de transferts particulière mais non sans animation. Notamment par l’impact considérable de Newcastle lors de ce mercato qui a cassé sa tirelire en ayant dépensé 102 millions d’euros sur cette période (plus gros total en Europe), ou bien le feuilleton Dembélé qui était resté indécis jusque dans les dernières heures. Au final, quels ont été les 5 plus gros transferts de ce marché des transferts d’hiver ?

1. Dusan Vlahovic (Fiorentina -> Juventus) – 75 millions

Dusan Vlahovic était l’un des attaquants les plus demandés dans le monde du football et avait suscité l’intérêt de plusieurs poids lourds européens, dont des clubs de Premier League. Mais le buteur serbe a décidé de rejoindre la Juventus, rival de la Fiorentina, pour une indemnité de 75 millions d’euros. Le joueur de 22 ans est le co-meilleur buteur de la Serie A cette saison et a déjà atteint la barre des 20 buts toutes compétitions confondues, soit un de moins que son total de la saison dernière.

2. Ferran Torres (Manchester City -> FC Barcelone) – 55 millions

Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone a réussi à faire signer Ferran Torres en provenance de Manchester City. Les Blaugranas ont payé une indemnité de transfert de 55 millions d’euros pour le joueur de 21 ans, qui peut jouer à plusieurs postes en première ligne. L’Espagnol a déjà fait ses débuts avec le FC Barcelone, marquant lors de la défaite en Copa del Rey contre le Real Madrid. Torres faisait également partie de la sélection de Luis Enrique pour l’Euro 2020.

3. Luis Diaz (FC Porto -> Liverpool) – 45 millions

Liverpool a signé Luis Diaz en provenance de Porto pour une indemnité de transfert de 45 millions d’euros pour l’attaquant. Le Colombien est arrivé après l’échec de Porto à passer les phases de groupes de la Ligue des champions sur un contrat à long terme. L’attaquant a marqué 14 buts en 18 apparitions en première division portugaise et rivalisera avec des joueurs comme Sadio Mane, Mo Salah et Diogo Jota pour une place dans l’équipe. Il compte 31 sélections en équipe nationale et a marqué sept fois.

4. Bruno Guimaraes (OL -> Newcastle) – 42 millions

Les propriétaires de Newcastle United avaient promis des signatures et ils ont tenu parole en janvier 2022. Le Brésilien est devenu la troisième signature du club lors de la fenêtre de transfert hivernale après Chris Wood et Kieran Tripper. Les Magpies ont payé 42 millions d’euros à Lyon pour le milieu de terrain et 8 millions d’euros supplémentaires sont inclus dans les bonus de performance. Le Brésilien a débuté sa carrière à l’Atletico Paranaense avant de rejoindre l’Europe en 2020. Il compte trois sélections en équipe nationale et a également fait partie de la sélection brésilienne pour les qualifications pour la Coupe du monde.

5. Lucas Digne (Everton -> Aston Villa) – 30 millions

Le Français a brillé depuis son arrivée en Premier League en provenance du FC Barcelone en 2018 et a été l’un des meilleurs joueurs d’Everton ces dernières saisons. Cependant, après un mauvais début de saison 2021-22, le latéral gauche s’est séparé des Toffees. Aston Villa a payé une indemnité de transfert de 30 millions d’euros pour le défenseur. Digne a fait ses débuts avec son nouveau club le mois dernier, en participant à l’unique but du match lors d’une victoire 1-0 contre son ancien club Everton.

