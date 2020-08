Interrogé par le média brésilien Veja, l’ancien agent de Neymar, Wagner Ribeiro, a réalisé quelques révélations sur le mental de la star auriverde et son état d’esprit avec le PSG.

“Il y a eu un moment où il était triste à cause de ses blessures. À l’époque, il avait tendance à vouloir partir, à retourner à Barcelone ou à aller au Real Madrid. Pas aujourd’hui, vous pouvez voir sa joie. Vivre dans la Ville Lumière, où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison, avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans un des meilleurs clubs, avec tout ce dont une personne a besoin et ce qu’elle aime. Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd’hui ? Neymar est heureux et je pense qu’il va rester au moins deux ans de plus au PSG. Aujourd’hui, sans aucun doute, il est plus facile pour Messi d’aller au PSG que pour Neymar de retourner à Barcelone. Je suis sérieux, vous ne pouvez pas douter de la puissance économique du Qatar“, a indiqué l’ancien agent de Neymar.