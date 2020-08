Yvan Neyou, “le Ney de Saint-Étienne” comme le décrivent souvent les médias depuis la finale de la Coupe de France face au PSG, ne veut “surtout” pas être comparé à Neymar.

“Mon surnom Ney, je ne suis pas trop fan. Les autres me chambrent avec ça. Ney, c’est Neymar, un extraterrestre. Je ne veux surtout pas qu’on me compare à lui. Je n’ai pas revu le match contre Paris. On m’a envoyé plusieurs vidéos. J’étais assez content que les gens apprécient ma performance mais pour moi, ce n’est pas une fin. Ce qui m’intéresse, c’est la suite. Je veux continuer à progresser. Il faut que je continue à bosser pour être un meilleur joueur.” a-t-il déclaré dans le Progrès comme le rapporte poteauxcarrés.

Pour rappel, le joueur camerounais de 23 ans a rejoint l’ASSE le 9 juillet dernier. Il a fait sa première apparition lors de la finale de Coupe de France face au PSG (perdue 1-0). Un match durant lequel il a fait très bonne sensation.