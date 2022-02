Au bout du suspense, l’Égypte a validé son ticket pour la finale de la CAN en battant le Cameroun, pays hôte du tournoi.

Quelle bataille ce soir entre le Cameroun et l’Égypte pour la dernière place en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Mohamed Salah aurait encore pu être le sauveur de tout un peuple, en face le Cameroun a heurté par deux fois les montants, mais aucune des deux nations n’a trouvé la faille. Dos à dos après 90 minutes de jeu, ils n’ont pas réussi non plus à se départager en prolongation.

Le match s’est donc joué sur une séance de tirs au but où le gardien égyptien Gabaski s’est montré héroïque en repoussant les tentatives des deux pensionnaires de Ligue 1, Harold Moukoudi et James Léa-Siliki. Le Cameroun s’incline finalement sur le score de 3-1 dans cette séance après un dernier penalty manqué par l’ancien Marseillais Clinton Njie. Au courage et après trois prolongations consécutives, les Pharaons rejoignent donc le Sénégal en finale de la CAN, ce dimanche (20h) au stade d’Olembé.