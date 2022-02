Quel exploit de la part de Bilbao, qui s’offre le scalp du Real Madrid (1-0) en quart de finale de la Coupe du Roi.

Ce dernier quart de finale de la Coupe du Roi entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid aura mis du temps à se décanter. Toujours privés de Karim Benzema, les Merengues ont cruellement manqué de créativité en attaque. En fin de rencontre, les hommes de Carlo Ancelotti semblaient pourtant prendre le dessus sur les Basques, mais Alejandro Berenguer a choisi la 89e minute de jeu pour inscrire son premier but de la saison. Une frappe enveloppée imparable après un superbe enchaînement à l’entrée de la surface pour délivrer un stade San Mamés survolté.

Et malgré les derniers assauts du Real Madrid, c’est bien Bilbao qui va s’imposer 1-0 ce soir et rejoindre le Betis Séville, Valence et le Rayo Vallecano dans le dernier carré de la Coupe du Roi.