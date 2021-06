Incertain pour le huitième de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse, Luca Hernandez devrait finalement pouvoir tenir sa place au poste de latéral gauche.

une bonne nouvelle pour Didier Deschamps qui pourra ainsi laisse Presenel Kimpembe en défense centrale et non lui faire jouer un rôle sur le flan gauche de la défense. Un avis aussi partagé par Lucas Hernandez qui rend hommage à son partenaire. « Ils sont complémentaires. Presnel dégage ce quelque chose de bestial. Varane est plus subtil. Mais ils sont tous les deux à l’aise techniquement, avec une capacité à la première relance. »