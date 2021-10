D’après la presse espagnole, le club de Chelsea envisagerait un retour d’Eden Hazard pour la saison prochaine.

Et si l’histoire d’amour entre Eden Hazard et Chelsea n’était pas totalement terminée ? D’après les informations d’El Nacional, le club londonien a toqué à la porte du Real Madrid cette semaine en vue d’un retour sensationnel du Belge à Stamford Bridge en fin de saison. Le propriétaire des Blues, Roman Abramovitch, est toujours fan du style de jeu d’Eden Hazard et il a bon espoir de le voir retrouver son niveau de jeu en Premier League. De son côté, le Real Madrid ne serait pas totalement contre un départ de son attaquant afin de financer l’arrivée des deux pépites Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Le média espagnol indique également que les Merengues seraient prêts à échanger Hazard contre le jeune latéral Reece James. Mais dans ce cas, c’est le Real Madrid qui devra débourser une certaine somme d’argent pour compenser la différence de valeur entre un ailier de 30 ans qui a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les pelouses de Liga ces deux dernières années et un Anglais de 21 ans qui fait partie des joueurs les plus prometteurs de la planète à son poste. Affaire à suivre…