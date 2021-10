Pour le Néerlandais, son coéquipier Marco Verratti fait actuellement partie des trois meilleurs joueurs du monde.

Dans un entretien accordé à l’UEFA cette semaine, Georginio Wijnaldum est revenu sur ses débuts au Paris Saint-Germain. Si tout ne se passe pas pour le mieux, l’ancien de Liverpool est fier de jouer avec quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète, comme Lionel Messi et… Marco Verratti.

« Les trois meilleurs joueurs du monde ? Tout le monde dit Messi et Cristiano Ronaldo car cela fait 15 ans qu’ils se partagent le statut de meilleur joueur du monde », a d’abord confié Wijnaldum, avant de préciser sa pensée. « Chaque année, le troisième joueur est différent. Les gens pensent tout de suite aux milieux de terrain et aux attaquants. Mais il y a également d’excellents défenseurs. Van Dijk en fait partie. Aujourd’hui, je joue avec Marco Verratti au PSG. Lui aussi est phénoménal ! Les gens ne le placent pas parmi les tout meilleurs car son rôle n’est pas de marquer des buts ni de donner plein de passes décisives. Mais ce qu’il fait au jour le jour à l’entraînement et en match est absolument magnifique. »