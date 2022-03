Milieu de terrain des Blues de Chelsea, Hakim Ziyech a livré ses vérités sur ses histoires en sélection nationale du Maroc et aujourd’hui il se montre ferme et définitif ! Il ne portera plus le maillot des Lions de l’Atlas.

En froid avec le sélectionneur Vahid Halilhodzic, le joueur de 28 ans a critiqué l’attitude de la direction de la Fédération. “J’aime mon pays et jouer pour l’équipe nationale marocaine de football a été l’honneur de ma vie, c’est donc avec une grande tristesse que je dois annoncer que bien que le président de la FRMF ait confirmé aujourd’hui que je serai présélectionné pour l’équipe, j’ai décidé de ne pas revenir jouer pour le Maroc. Je suis désolé de décevoir les fans, ce n’était pas une décision facile à prendre, mais malheureusement je sens que je n’ai pas d’autre choix. Bien que j’ai tout donné à l’équipe au cours des six dernières années et que je l’ai soutenue toute ma vie, les dirigeants continuent de diffuser des informations erronées sur moi et mon engagement envers mon pays. Leurs actions m’ont empêché de continuer à faire partie de l’équipe. J’ai appris la nouvelle de la pré-sélection en même temps que tout le monde, alors je publie cette déclaration pour m’assurer que vous entendiez la vérité directement de ma part. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu, je ne souhaite à l’équipe que le meilleur pour l’avenir. Comme joueur, je me concentre sur mon club Chelsea.” A posté via son compte Instagram, l’ancienne star de l’Ajax Amsterdam.