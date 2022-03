Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi est revenu sur la belle victoire de son équipe 4 buts à 1 hier soir en Ligue 1 face au Stade Brestois.

« La victoire est amplement méritée, on a maitrisé le match, c’est une très belle victoire. On a fait de belles choses avec le ballon, on est restés costauds sans. C’était important de gagner, c’est bien aussi de récupérer cette deuxième place qui nous tient à coeur. Si on continue comme ça, on est sur le bon chemin. Avec les mauvais résultats dernièrement, il fallait se relancer. Ce soir il y a les trois points, et la manière », a-t-il confié aux médias. Une préparation parfaite avant le huitième de finale retour de Ligue Europa Conférence jeudi prochain contre le FC Bâle.