« Je suis content pour lui. » Voilà le message que Didier Deschamps a fait passer à Olivier Giroud… après ne pas l’avoir sélectionné !

Alors qu’il flambe avec le Milan AC, solide leader de la Serie A, Olivier Giroud n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour les matches amicaux de l’équipe de France face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud. Comment justifier une telle décision ? Le moins que l’on puisse dire est que le sélectionneur n’a pas su trouver le mots justes. « Cela se passe bien pour lui à Milan, il marque des buts importants, je suis content pour lui et son club. Après j’ai des choix à faire. Je sais très bien ce qu’Olivier a été capable de faire avec nous. Il reste évidemment sélectionnable et à disposition de l’équipe de France », a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse.

L’expérience un point fort… sauf pour Giroud

Certes, même s’il avait été convoqué, Olivier Giroud n’aurait été que le troisième attaquant de pointe dans la hiérarchie, derrière Karim Benzema et Kylian Mbappé qui réalisent des saisons exceptionnelles. Mais Olivier Giroud a tout de même inscrit 8 buts cette saison et semble dans une forme resplendissante. En outre, il jouit d’une expérience chez les Bleus, que Deschamps a utilisé comme justification pour appeler Alphonse Areola en troisième gardien, par exemple. La vérité est donc ni dans les performances de Giroud, ni dans son profil, mais tout à fait ailleurs… dans le conflit qui l’a opposé à Kylian Mbappé il y a quelques mois. Un point, c’est tout !