Englué en bas de tableau, les Girondins de Bordeaux vivent une véritable crise sportive. Pour se relancer, le déclic du coach est évoqué et le nom de Thierry Henry mentionné. Une très mauvaise idée d’après Jérôme Rothen.

Dix-neuvièmes en Ligue 1 avec 17 points au compteur, les Girondins de Bordeaux sont proches du naufrage. Coulés par le Stade Rennais lors d’une débâcle 6-0, les Bordelais sont en sursis tout comme Vladimir Petkovic dont la tête semble avoir été mise à prix. Très attentif au marché des techniciens, Gérard Lopez, président du club bordelais, aurait jeté son dévolu sur Thierry Henry. Une très mauvaise idée d’après Jérôme Rothen qui a fait part de ses doutes sur les antennes de RMC.

« Thierry va se mettre en difficulté. C’est la deuxième fois qu’il arriverait en pompier de service. Thierry a-t-il montré qu’il avait les arguments pour faire réagir un groupe tout de suite? La preuve que non. Peut-être qu’il faut construire, avec lui. […] À Monaco, le constat est qu’il avait du mal à communiquer avec ses joueurs, du mal à rassembler. Cela me semble essentiel dans une équipe qui vise le maintien. Je sais de quoi je parle: je l’ai vécu lors d’une année où ce n’était pas prévu au Paris Saint-Germain. S’il n’y a pas de communication avec le staff et l’entraînement, et si le groupe n’est pas soudé correctement, je ne vois pas comment Bordeaux peut s’en sortir«