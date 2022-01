Le Nigeria et l’Egypte ont facilement disposé de la Guinée-Bissau et du Soudan ce mercredi soir lors de la 3e et dernière journée de la CAN 2022 dans ce groupe D.

Les Super Eagles ont marqué par Umar Sadiq (56e) et William Troost-Ekong (75e). La sélection d’Augustine Eguavoen termine à la première place du groupe D avec neuf points. Comme le Nigéria, l’Egypte disputera également les huitièmes de finale. Les partenaires de Mohamed Salah ont battu le Soudan (1-0), à Yaoundé, sur une réalisation de Mohamed Abdelmonem (35e). Avec six unités, les Pharaons accrochent la deuxième place de la poule. Avec un point, le Soudan et la Guinée-Bissau sont éliminés.