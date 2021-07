Nouvel actionnaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a déjà ses plans pour l’avenir en tête. C’est bien simple, l’ancien propriétaire du LOSC veut repartir sur de nouvelles bases et aujourd’hui personne n’est intouchable.

Il y a quelques heures, la DNCG a confirmé les fonds et validé la présence du club en Ligue 1 la saison prochaine. C’est maintenant l’heure de tout changer à Bordeaux et commencer par vendre des membres de l’effectif. Pour redresser les comptes du club, qui sont en déficit à hauteur de 70 millions d’euros, Lopez ne fera pas de sentiment. Pas moins de 13 départs sont déjà dans les tuyaux et aujourd’hui personne n’est indispensable chez les Girondins. Cet été, selon « l’Equipe », le club devrait récupérer près de 30 millions d’euros et la nouveau projet devrait mettre en avant les jeunes. Avec un centre de formation de grande qualité, le club au scapulaire compte près de 42 joueurs même s’ils ne sont pas tous sous contrat.

41 millions d’euros pour les ventes ?

Sur le mercato, Lopez espère récupérer plus de 40 millions d’euros avec 13 ventes comme Samuel Kalu, Hwang, Bellanova ou encore Josh Maja qui possède une belle cote sur le marché. Seul Yacine Adli, Rémi Oudin et Benoît Costil semblent aujourd’hui sauvés. Concernant Toma Basic, il devrait signer en Italie contre 10 millions d’euros et la Lazio semble proche de conclure ce dossier. Paul Baysse et Jimmy Briand pourraient également résilier leur contrat, ce qui permettrait d’économiser un gros salaire de 300 000 euros par mois. La direction du club a tout de même été autorisée par la DNCG à recruter durant ce mercato. Elle espère signer neuf nouveaux joueurs mais dans des proportions équivalentes aux ventes, soit environ 40 M€. Sans cela, il n’y aura pas de renfort. Le chantier bordelais ne fait que commencer…