Trayvon Bromell a remporté ce mardi soir le 100 mètres lors du meeting de Londres-Gateshead comptant pour la dernière étape de la Ligue de diamant.

Le coureur américain qui l’emporte en 9 sec 98 a devancé les Britanniques Chijindu Ujah (10.10) et Zharnel Hughes (10.13), qui termine dans le même temps que le Canadien Andre de Grasse et l’Américain Fred Kerley. Bromell se rattrape ainsi après sa course décevante la semaine dernière sur la piste du Stade Louis II de Monaco. ll préparer parfaitement les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu du 23 juillet au 8 août.