Une déclaration d’Alain Roche qui ne va pas rassurer les supporters des Girondins de Bordeaux. Le directeur sportif du club a été très pessimiste sur France Bleu au sujet de l’avenir des Girondins.

“Ces situations sont difficiles pour les joueurs et le club aussi. Il y a des ambitions de part et d’autre. S’il y a des départs, ça veut dire qu’il y a accord commun. Tout le monde sera heureux. Maintenant, il ne faut pas déséquilibrer l’effectif. Il faut tenter de l’ajuster comme on a voulu le faire au mercato estival. On n’a pas réussi à faire tout ce qu’on souhaitait avec notamment certains joueurs où nous souhaitions qu’ils partent. Peut-être ça va se réaliser lors de ce mercato. Il ne faut pas non plus affaiblir cet effectif. Il faut trouver l’équilibre et être compétitif”, a indiqué le directeur sportif des Girondins à France Bleu.

Avant d’ajouter : “On fera sûrement des insatisfaits. On gardera peut-être des joueurs contre leur gré. Ce sont les aléas, les contrats sont là. Mexer est arrivé libre de Rennes à Bordeaux. Ça peut arriver pour certains de partir. Ce sont des conditions qui peuvent être très intéressantes pour un joueur, ça leur permet de négocier une prime plus importante le jour où il signe ailleurs. Personne n’aime ce genre de situation. Quand un joueur est en fin de contrat, il n’a pas envie de se blesser, surtout s’il a une opportunité en juin prochain. Ce sont des choses qu’il faudra gérer entre le club et le joueur mais ça sera difficile entre ça et le contexte économique. On va passer six mois compliqué…”