Star du Stade Rennais, Gaëtan Laborde éblouit la Bretagne de son talent. Lancé aux Girondins de Bordeaux, le buteur se souvient de débuts fracassants…

« C’était ma première année à Bordeaux en pro. On était en Corse avec le président Triaud et on n’était pas sur une très bonne série. Un jour, il rentre dans le vestiaire, et il commence à gifler tous les joueurs, des petites gifles !Je me suis dit : ‘c’est ça un vestiaire de pro ?’ Moi j’étais tout jeune à l’époque. Et je le vois rentrer et bam, gifle ! Et des vraies hein, ça claquait ! Après il a parlé, il a fait un discours, et il s’est barré. Personne n’a parlé. Ça a surpris tout le monde, quasiment tous les anciens en ont eu pour leur compte. Quand on gagnait, il nous offrait des caisses de vin. Il était généreux. Mais c’était un vrai supporter, du coup quand il perdait il était aussi énervé qu’un supporter. Mais il est super attachant », a avoué Gaëtan Laborde dans l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport.

Des anecdotes qu’a révélées un Gaëtan Laborde en pleine bourre avec le Stade Rennais. Recruté pour 15 millions d’euros cet été, le Français est dans une excellente forme. L’ancien montpelliérain a déjà inscris 14 buts et délivré 7 passes décisives en Ligue 1. Une première saison tonitruante pour lui alors que Rennes peut encore nourrir l’espoir d’une qualification en Ligue des Champions.