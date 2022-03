Après leur défaite face au Benfica (0-1) mardi sur leur pelouse, l’Ajax ne verra pas les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une très grosse désillusion pour les joueurs et le coach du club hollandais.

Sébastien Haller : « C’est la Ligue des Champions. On se doit de hausser notre niveau de jeu et sur les deux matchs, ils ont fait une opération parfaite. Le rêve s’arrête là mais c’est à nous de nous remobiliser. On a fait beaucoup de bonnes choses. À nous d’en tirer les leçons et de faire en sorte que ça ne se reproduise plus ».

Erik ten Hag : « Nous savions qu’ils excellaient sur coups de pied arrêtés. Il y a eu une mauvaise communication entre les deux joueurs. Nous ne pouvons pas nous permettre une telle chose dans un match pareil ».

Dusan Tadic : « C’est terrible. Nous ne méritons pas de perdre ce match. On savait que Benfica allait jouer en contre. Mais eux marquent ce but, pas nous ».