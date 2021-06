Club du championnat brésilien, Flamengo a vendu son milieu de terrain Gerson à Marseille. Si l’équipe auriverde a perdu un de ces meilleurs éléments, il ne compte pas revoir ses ambitions à la baisse. C’est pour cela qu’il existe un véritable intérêt pour un joueur de Ligue 1.

L’information vient tout droit de « Globo. » Le club de Flamengo souhaite faire revenir Thiago Mendes au Brésil, afin qu’il puisse remplacer Gerson parti pour la France et l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui à Lyon, Mendes ne semble plus forcément entrer dans les plans du club rhodanien et une vente cet été n’est pas à exclure. Décevant avec les Gones, l’ancien lillois n’a jamais vraiment rentabilisé le prix de son transfert (25 millions d’euros).

Flamengo penserait donc à la situation du milieu de 29 ans et l’alternative d’un prêt avec option d’achat serait privilégiée. Thiago Mendes affichait au départ une préférence pour continuer sa carrière en Europe, mais avec encore deux ans de contrat avec l’OL, un prêt pourrait satisfaire tout le monde dans ce dossier. Affaire à suivre…