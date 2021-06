Suite des demi-finales de la NHL la nuit dernière avec l’écrasante victoire 8-0 pour le Lightning de Tampa Bay.

Cette fois, ce sont les Islanders de New York qui ont subi la loi des joueurs floridiens. Dans cette demi-finale de la NHL, les joueurs de Tampa ont marqué par Steven Stamkos dès la 45e seconde de jeu avec un doublé, avant que Yanni Gourde (doublé), Alex Killorn, Andrej Palat, Brayden Point et Luke Schenn ne terminent le travail. Victoire qui permet au Lightning de mener dans la série et d’inscrire son nom au palmarès. C’est la plus large victoire dans l’histoire des Playoffs de la NHL. Mercredi, NY devra être très fort pour éviter le même épilogue à domicile.