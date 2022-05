Dominateur tout au long de la saison, Fulham a assuré son sacre ce lundi en Championship avec une victoire 7 à 0 face à Luton Town.

Quelle démonstration de force de Fulham, sacré champion de Championship (D2 anglaise) ce lundi. Les hommes de Marco Silva n’ont laissé aucune chance à Luton Town, surprenant candidat à la montée via les play-offs d’accession. Cet après-midi, le leader du classement s’est imposé 7 à 0 avec notamment un doublé d’Aleksandar Mitrović et des réalisations des deux anciens pensionnaires de Ligue 1, Kenny Tete et Jean-Michaël Seri.