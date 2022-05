En s’imposant 3-0 face à Chambly ce lundi, les joueurs du Stade Lavallois ont assuré la montée en Ligue 2 pour la saison prochaine.

À deux journées de la fin du championnat de National, Laval a assuré sa montée en s’imposant 3-0 sur la pelouse de Chambly, grâce à des buts de Marvin Baudry (6′), Geoffray Durbant (65′) et Kader Nchobi (82′). Leaders du classement avec 66 points, les Tango ne peuvent plus être rejoints par Villefranche, troisième et barragiste.

De son côté, Chambly semble se diriger tout droit vers la descente. Les Oisiens comptent cinq points de retard sur le premier non-relégable, Sète.