Ce mardi 10 mai, trois proches du président du FC Nantes, Waldemar Kita, ont été mis en garde vue par la police judiciaire de Nantes. Cette dernière s’interrogerait sur la légalité des commissions perçues lors de transferts.

Le FC Nantes vit un rêve idyllique. A la lutte pour l’Europe après une saison galère, les Canaris sont parvenus à remporter la Coupe de France en s’imposant devant l’OGC Nice, (1-0). Un succès inattendu qui récompense le travail réalisé depuis plus d’un an par Antoine Kombouaré et ses hommes. Si tout se passe bien sur le plan sportif, la situation est plus tendue en coulisses.

Selon les informations de Presse Océan que confirment RMC Sport, la fête s’est rapidement terminée. Trois proches collaborateurs de Waldermar Kita aurait été placés en garde à vue dans les locaux de la direction territoriale de la police judiciaire de Nantes dans le cadre d’une enquête sur « la légalité des commissions perçues par des intermédiaires autour de transferts de joueurs » dont l’identité n’a pas filtré.