Au cœur des rumeurs les plus folles, Sadio Mané recale ses prétendants. Le Sénégalais semble indiquer qu’il poursuivra sa carrière chez les Reds de Liverpool.

En fin de contrat en juin 2023, Sadio Mané pourrait quitter les Reds six ans après son arrivée dans le Nord de l’Angleterre. Plusieurs rumeurs indiquent qu’il serait prêt à se lancer dans un nouveau défi et les prétendants s’accumulent. Le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient particulièrement intéressés. Buteur face à Aston Villa lors de la victoire de Liverpool chez les Villans, (1-2), le Sénégalais a tenu à clarifier sa situation sans néanmoins lever complétement le doute sur son avenir.

« Oui, je suis heureux ici, je pense que lorsque nous gagnons des trophées, je suis plus heureux. Mais je pense que j’essaie de profiter de chaque instant, en essayant d’aider mes coéquipiers et Je pense que les garçons me facilitent beaucoup la tâche et je suis très heureux », a confié Sadio Mané.