L’homme qui a conduit l’équipe de France dans le mur lors de la Coupe du Monde 2010 est très proche de retrouver un banc en Ligue 1. Raymond Domenech devrait signer à Nantes. L’occasion de revivre ce moment du sport français avec la lecture de la lettre des joueurs à Knysna en 2010.

« Par ce communiqué, tous les joueurs de l’équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération Française de Football d’exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l’incident qui s’est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d’un événement qui n’appartient qu’à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d’une équipe de haut niveau. A la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue. Nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération Française de Football n’a à aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l’ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse », avait indiqué Raymond Domenech face aux médias.

Avant de poursuivre : « En conséquence, et pour marquer leur opposition à l’attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l’ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d’entraînement programmée aujourd’hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d’aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apportent un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celles de porter les couleurs de notre pays. Mais également celles que nous avons à l’égard de nos supporters et de leurs cadres, éducateurs, bénévoles et des inombrables enfants qui gardent les Bleus comme modèles. Pour ce qui nous concerne, nous n’oublions rien de nos devoirs. Nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l’équipe de France. »