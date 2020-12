Ronald Koeman était satisfait du visage affiché par son équipe lors de la victoire 3-0 contre Valladolid en Liga.

« On a changé notre schéma pour avoir plus de sécurité derrière, et profiter de nos qualités sur les côtés. En plus, ce système nous permet de mieux jouer les trois contre deux, d’avoir plus de possession, de construire entre les lignes. On a vu une équipe très sérieuse, avec une très bonne concentration, et on a réussi à créer de nombreuses occasions. (Sur Pedri.) C’est un très bon joueur, qui a l’habitude de jouer dans une position plus axiale, entre les lignes. Mais sa connexion avec Leo (Messi) et les autres a été très bonne. Il travaille très bien. Sans ballon aussi, il a très bien joué, il paraît très à l’aise dans le jeu. (Sur Messi) Je vois Leo heureux, il travaille, il est très important dans notre jeu offensif », a indiqué Ronald Koeman.

Clément Lenglet, défenseur du Barça et buteur, a aussi commenté la bonne prestation de son équipe : « On a fait un match complet, avec des occasions de but, sans en encaisser, hormis le final qui a été un peu plus creux. On est très contents, on avait besoin de gagner et on l’a fait avec la manière. (Sur le nouveau système en 3-5-2.) Les trois défenseurs centraux, ça dépend de l’entraîneur. Aujourd’hui (mardi), ça a bien marché, et on est très contents. Jordi Alba et Sergino (Dest) ont pu jouer un peu plus haut, sans avoir à défendre autant que d’habitude. Parfois, sur les contres, on a souffert un peu plus. »