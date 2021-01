Le nouveau coach des Canaris a semblé particulièrement emballé par sa première sur le banc Nantais.

Présent en conférence de presse après son premier match de Ligue 1 sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech n’a pas manqué d’éloges au sujet de ses joueurs. Malgré une prestation peu séduisante, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France préfère retenir l’essentiel, comme se point pris (0-0) face au Stade Rennais.

« Sur le plan comptable, ça ne fait qu’un point. Mais sur ce que j’ai vu, l’envie d’être ensemble contre une belle équipe de Rennes, c’est ce que je veux garder. Une équipe qui se parle, qui veut rester ensemble. Un départ timoré, puis l’envie de montrer quelque chose. Une première dans l’envie. J’ai l’impression de ne jamais avoir quitté le stade. Le manque de public est là. Il manquait le piment et le sel des spectateurs qui font monter la pression. J’ai l’impression que ces matches sont des séances d’entraînement. Sur ce match, on a montré de la solidité. Il manque du potentiel offensif, mais encore une fois face à une grosse équipe du championnat. Le fait d’être responsable de ce que je fais, c’est ce qui m’a manqué. C’est facile de dire aux autres ce qu’ils doivent faire, mais le faire est plus dur. Chacun peut dire ou écrire ce qu’il veut. On a fait ce qu’on pouvait pour redresser cette équipe, à ce moment. On veut faire un peu mieux à chaque match. J’ai le sentiment qu’on a mis la première pierre. Il faut persévérer. Le retour de Domenech, ce n’est pas ce qui compte. Est-ce que Nantes a montré le visage d’une équipe de L1 ? Je dirai « oui ». »